Basket, EuroCup 2020-2021: Brescia batte Mornar Bar e torna in corsa

Importante vittoria per Brescia nell’ottava giornata dell’EuroCup 2020-2021 con i lombardi che superano di misura il Mornar Bar e ottengono il secondo successo stagionale in Europa e tornano in corsa per i playoff.

Parte meglio la squadra ospite, che nei primi minuti va subito sullo 0-5 e per la prima metà di quarto continua a guidare, anche se Brescia reagisce e accorcia il divario. TJ Cline dà il canestro dell’11-10, mentre Drew Crawford porta a +5 i lombardi, mentre la tripla di Moss vale il +8, con il primo quarto che si chiude 20-14. Parte ancora bene Brescia nel secondo quarto, che va fino al +11, ma un parziale di 6-0 riavvicina il Mornar Bar. Si gioca, così, con maggior equilibrio, ma alla fine Brescia mantiene il vantaggio e va al riposo avanti 41-38.

Loading...

Loading...

Continua a provare di scappare via Brescia, allunga nuovamente sul 47-38, ma ancora una volta la squadra ospite non molla e nella seconda parte del quarto non solo accorcia il distacco, ma con un parziale di 4-18 il Mornar Bar va sul 51-56. Un controparziale di 6-0 manda le due squadre all’ultimo riposo sul 57-56. L’equilibrio resiste anche nell’ultimo quarto. È sempre Brescia che prova a scappare via e chiudere il match, ma ancora una volta gli ospiti richiudono il gap e si portano anche in vantaggio. Riallunga Brescia, ma i montenegrini ritornano sotto, impattano a meno di un minuto dalla fine. Non basta, però, è il canestro di Christian Burns dà la vittoria ai lombardi.

IL TABELLINO DI BRESCIA-MORNAR BAR 77-75 (20-14, 41-38, 57-56)

BRESCIA: Chery 20, Crawford 15, Burns 9

MORNAR BAR: Pullen 20, Whitehead 14, Gabriel 13

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

duccio.fumero@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo