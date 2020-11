Calcio, Champions League 2020-2021: vittorie per Juventus e Lazio. Bianconeri agli ottavi, biancocelesti ad un passo

Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 24 novembre, ha visto scattare il programma della quarta giornata. Due dei sei match previsti alle ore 21.00 erano quelli con protagoniste Juventus e Lazio, entrambe vittoriose. Bianconeri agli ottavi, biancocelesti quasi.

La Juventus vede i fantasmi contro i pur modesti magiari del Ferencvaros, vincendo soltanto per 2-1 in pieno recupero. Ungheresi in vantaggio al 19′ con Uzuni su assist di Nguen, poi ci pensa Cristiano Ronaldo a pareggiare al 35′. Nella ripresa pali di Bernardeschi e Morata, poi lo stesso attaccante segna al 92′ di testa su cross di Cuadrado il 2-1 finale.

Loading...

Loading...

La Lazio si avvicina agli ottavi battendo per 3-1 lo Zenit e portandosi a +4 sul Club Brugge, terzo. Laziali in vantaggio già al 3′ con Immobile, poi Parolo al 22′ trova il raddoppio. I russi reagiscono e prima del riposo accorciano con Dzyuba al 25′, ma nella ripresa Immobile su rigore al 55′ chiude i conti per il definitivo 3-1.

