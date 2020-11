Nations League calcio: i risultati di oggi. Italia e Belgio alla Final Four, vincono Olanda e Inghilterra

Si è conclusa la fase a gironi della Nations League 2020-2021 di calcio. Italia e Belgio sono le ultime squadre qualificate alla Final Four della competizione organizzata dalla UEFA. Gli azzurri hanno sconfitto la Bosnia-Erzegovina per 2-0 a Sarajevo con i gol di Belotti e Berardi, chiudendo così in testa il gruppo A1 davanti a Olanda e Belgio (gli orange hanno battuto i biancorossi in rimonta per 2-1 nello scontro diretto, Depay e Wijnaldum hanno ribaltato la rete di Jozwiak in apertura).

Il Belgio, invece, ha regolato la Danimarca per 4-2: Tielemans sblocca al 3′, Wind pareggia al 17′, la doppietta di Romelu Lukaku al 57′ e al 69′ lancia i Red Devils, un autogol di Courtois accorcia le distanze all’86mo, ma un minuto più tardi De Bruyne chiude definitivamente i conti. La Danimarca chiude così al secondo posto, con gli stessi punti dell’Inghilterra (4-0 all’Islanda: reti di Rice e Mount, doppietta di Foden nel finale).

Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Galles vincono invece i rispettivi gironi di League B e conquistano così la promozione alla “Serie A” nella prossima edizione della Nations League). Retrocedono in “Serie C”, invece, Irlanda del Nord, Slovacchia, Turchia e Bulgaria che lasciano spazio a Montenegro, Armenia, Slovenia e Albania. Di seguito tutti i risultati della serata di Nations League.

RISULTATI DI OGGI NATIONS LEAGUE CALCIO:

LEGA A:

Belgio-Danimarca 4-2

Bosnia Erzegovina-Italia 0-2

Inghilterra-Islanda 4-0

Polonia-Olanda 1-2ù

LEGA B:

Austria-Norvegia 1-1

Galles-Finlandia 3-1

Irlanda-Bulgaria 0-0

Irlanda del Nord-Romania 1-1

Israele-Scozia 1-0

Repubblica Ceca-Slovacchia 2-0

Serbia-Russia 5-0

Ungheria-Turchia 2-0

LEGA C:

Albania-Bielorussiab 3-2

Kazakhstan-Lituania 1-2

Armenia-Macedonia del Nord 1-0

Georgia-Estonia 0-0

Grecia-Slovenia 0-0

Kosovo-Moldavia 1-0

