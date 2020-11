Calcio a 5, Serie A 2020-2021: Avellino vince il derby campano con il Real San Giuseppe, pari tra Aniene ed Eboli

Dopo l’anticipo di giovedì sera e i tre match di ieri, nella giornata odierna si è completato il quadro del quinto turno della Serie A 2020-2021 di calcio a 5 (anche se dovrà essere recuperata Acqua&Sapone-Mantova). Due le partite disputate oggi pomeriggio: vittoria interna dell’Avellino contro il Real San Giuseppe e pareggio tra Aniene ed Eboli. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Esordio in campionato amaro per il Real San Giuseppe, che viene sconfitto per 4-2 dalla Sandro Abate Avellino. Il derby campano comincia in modo favorevole per i padroni di casa, che sbloccano il risultato già al 2′ grazie a Fantecele: è l’unica segnatura del primo tempo, che va in archivio con il risultato di 1-0. Nella ripresa l’Avellino trova il raddoppio al 28′ con Nicolodi; i gialloneri accorciano le distanze con Imparato al 33′, ma dopo appena un minuto subiscono il 3-1 ancora con Fantecele. Nel finale gli ospiti provano a crederci fino all’ultimo e vanno a segno con Alex (39′), ma Crema al 40′ scrive il punto esclamativo sul derby.

Loading...

Loading...

A seguire, pareggio per 2-2 tra Cybertel Aniene e Feldi Eboli. I capitolini, galvanizzati dalla vittoria di mercoledì scorso (la prima in campionato), aprono le marcature con Fernandez al 14′, ma la reazione dei campani è furiosa e si concretizza in due reti nel giro di un solo minuto: Canabarro e Caponigro ribaltano il risultato. Nel secondo tempo i gialloneri ci credono fino in fondo e vengono premiati al 37′: Raubo segna e regala ai suoi un punto prezioso.

antonio.lucia@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com