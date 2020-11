Pallanuoto, preliminari Champions League 2020-2021: Ortigia-Primorac Kotor 8-8. I siciliani pensano alla finale di domani

Prosegue con l’ininfluente match odierno il cammino nei preliminari di Champions League 2020-2021 di pallanuoto per l’Ortigia: i siciliani, che affrontano in casa un durissimo raggruppamento che regala l’accesso alla maggiore competizione continentale per squadre di club, pareggiano per 8-8 con i montenegrini per Primorac Kotor, allenati da Sandro Sukno.

Domani decisiva finalissima con i croati del Mladost Zagabria per centrare la qualificazione ed evitare la retrocessione in Euro Cup. Nella finalissima del girone di Budapest, invece, il Brescia se la vedrà con i serbi del Radnicki. Aretusei in acqua alle ore 13.00, lombardi alle ore 16.00.

TABELLINO

ORTIGIA-PRIMORAC KOTOR 8-8 (3-2, 2-2, 2-1, 1-3)

Ortigia: Tempesti, Cassia, Abela 1, Rocchi, Di Luciano, F. Ferrero 1, Giacoppo 1, Gallo 1, C. Mirarchi 1, S. Rossi 1, Giribaldi, Napolitano 2, Piccionetti. All. Piccardo.

Primorac Kotor: Kralj, V. Draskovic 3 (1 rig.), Tsrepulja, Gopcevic 1, Kljajic, M. Sekulic, Adzic 3, M. Janovic II, D. Stanojevic, Da Silva, Matkovic 1, Sekaric, Isljamovic. All. Sukno.

Arbitri: Haentschel (Ger) e Rakovic (Srb).

Note: sup. num. Ortigia 3/9, Primorac 3/9. Rigori: Primorac 1/1.

Foto: Salvo Barbagallo LPS