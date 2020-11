Una netta vittoria e un pareggio “di vecchia data”: si è aperta così l’ottava giornata della Serie A di calcio a 5 2020/2021, in attesa del resto dei match che si giocheranno oggi. E’ un campionato in continuo mutamento quello del futsal nostrano, che regala sempre stravolgimenti e nuove gerarchie in una classifica molto variabile.

Nell’anticipo di ieri infatti, a cui aveva fatto da prologo qualche tempo fa il 2-2 fra l’Italservice Pesaro (nel frattempo impegnata nella sua avventura nella UEFA Futsal Champions League) e il Signor Prestito CMB Matera, la Feldi Eboli ha schiantato 3-0 il Mantova grazie ai gol di Chino, Tres e Caruso; i primi due a cavallo fra i due tempi, mentre il secondo a metà della ripresa.

Loading...

Loading...

Con questa vittoria i campani salgono al terzo posto a quota 13 (con 8 partite su 8 disputate) avvicinando proprio l’Italservice Pesaro, che si sistema in seconda piazza a quota 14 (con 7 partite su 8 disputate), e la capolista Acqua & Sapone a 15 (con 5 partite disputate su 8).

Calcio a 5: la classifica aggiornata della Serie A



michele.cassano@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Divisione Calcio a 5