Brindisi-Fortitudo Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

Posticipo dal grande fascino nella sesta giornata della Serie A di basket 2020-2021. Si affrontano (ore 20.45) la Happy Casa Brindisi e la Fortitudo Bologna. I pugliesi sono in striscia aperta con quattro successi consecutivi che li hanno proiettati al secondo posto in classifica insieme a Venezia e alle spalle dell’Olimpia Milano. Proprio quest’ultima è stata l’avversaria della Fortitudo nel turno precedente, con Bologna che poi ha perso malamente in Champions League e cerca il pronto riscatto per abbandonare un ultimo posto in classifica davvero molto deludente.

Happy Casa Brindisi-Fortitudo Bologna, match valevole per la sesta giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà oggi 1 novembre alle ore 20.45. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV BRINDISI-FORTITUDO BOLOGNA

1 NOVEMBRE 2020

Ore 20.45 Happy Casa Brindisi-Fortitudo Bologna

Diretta televisiva: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player

Diretta scritta OA Sport

Credit Ciamillo