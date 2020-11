Brescia-Mornar Bar oggi: orario, tv, streaming, programma EuroCup basket 2020-2021

La Germani Brescia torna in campo oggi in Eurocup, alle 20.30, per il match che la vede contrapposta ai montenegrini del Mornar Bar. I lombardi sono reduci da un periodo a dir poco da incubo. Brescia, infatti, ha perso gli ultimi sette incontri disputati tra campionato e coppa e non vince da un mese ormai. La Germani, attualmente, occupa l’ultimo posto del suo girone, con un record di 1-5, e ha assolutamente bisogno di ritrovare il successo non solo per mettere fine a questo momento no, ma anche per rilanciare un minimo le proprie ambizioni nella seconda competizione continentale.

Il Mornar Bar, però, non è certo una rivale abbordabile. I montenegrini stanno vivendo un ottimo momento di forma e in Lega Adriatica, al momento, occupano il terzo posto con un record di cinque vittorie e una sola sconfitta. In Eurocup, invece, hanno conquistato tre incontri su sette disputati. Sarà possibile seguire questa sfida in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player.

IL PROGRAMMA DI BRESCIA-MORNAR BAR

Orario d’inizio: 20.30

Diretta Streaming: Eurosport Player

