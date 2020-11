Boxe, Mike Tyson vs Roy Jones: un match di esibizione. Regolamento diverso dal solito: la guida completa

Mike Tyson e Roy Jones Jr. promettono grandissimo spettacolo nel match che andrà in scena sabato 28 novembre allo Staples Center di Los Angeles. Iron Mike ha affermato che lascerà andare le mani come piace a lui, il suo avversario ha dichiarato che non sa cosa aspettarsi da una persona bipolare e che potrebbe succedere di tutto. Si preannuncia una battaglia, ma va precisato che non sarà un incontro “classico”: il regolamento di questa contesa, infatti, è molto particolare e ben diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere per altri match di primo piano.

Partiamo col dire che si tratta formalmente di un’esibizione. Sarà anche vero che i due pugili non si nasconderanno e che punteranno a fare bella figura, ma comunque a livello regolamentare non sarà un match ufficiale. I due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi si fronteggeranno sulla distanza degli 8 round, ciascuno della durata di 2 minuti. Solitamente le riprese sono 12 per i match titolati e durano 3 minuti, si è deciso di accorciarle per non affaticare ulteriormente queste due vecchie glorie, considerando la loro età tutt’altro che verde (Mike Tyson ha 54 anni, Roy Jones Jr. ha spento 51 candeline). Non sono in palio cinture titolate (Mondiali o di altro genere), anche se la WBC consegnerà un riconoscimento speciale.

Loading...

Loading...

La Commissione Sportiva della California ha concesso il via libera al confronto, ma ha dato chiaro mandato all’arbitro di interrompere il match in caso di sangue copioso o se dovesse notare degli evidenti problemi fisici da parte dei pugili. Sono anche stati vietati colpi particolarmente duri, pena la conclusione anticipata dell’incontro. Ci sarà comunque un verdetto che sancirà il vincitore e da questo punto di vista non cambia nulla rispetto alla boxe che siamo abituati a vedere: si può trionfare per ko, ko tecnico, squalifica o ai punti per decisione dei giudici. Previsto anche l’eventuale pareggio.

Foto: Lapresse