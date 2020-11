Boxe, Mike Tyson-Roy Jones: dove si svolgerà la sfida e a che ora. Guida tv e streaming

Mike Tyson e Roy Jones Jr.: sebbene sul piano prettamente pugilistico il valore sia quello che è (e infatti viene catalogata come esibizione), questa è una sfida che richiama tanta attenzione per la presenza di due degli uomini più significativi degli ultimi 35 anni di storia sul ring.

Da una parte una personalità molto difficile, che soltanto Cus D’Amato ha saputo gestire appieno nei primi anni da professionista, quelli in cui tutta la sua potenza finiva scaricata addosso a un infinito numero di malcapitati avversari. E non per caso è stato definito il più grande picchiatore della storia. Dall’altra parte un uomo che partì dall’essere derubato alle Olimpiadi di Seul ’88 ed è finito nella leggenda per aver vinto titoli mondiali in quattro differenti categorie di peso: medi, supermedi, mediomassimi e massimi. Due pezzi di storia che si ritroveranno, in una notte particolare, che vuole soprattutto celebrare due che resteranno per anni e anni nei libri di storia del pugilato.

Mike Tyson e Roy Jones Jr. saliranno sul ring dello Staples Center di Los Angeles nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre, o meglio all’alba di quest’ultimo giorno in Italia. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Triller e su Sky Primafila, esclusivamente in pay per view. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta per non perdersi davvero nulla.

MIKE TYSON-ROY JONES JR: PROGRAMMA

DOMENICA 29 NOVEMBRE

Ore 05:00 circa Mike Tyson-Roy Jones Jr.

MIKE TYSON-ROY JONES JR: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Primafila (al costo di 9.99 $ per la visione in diretta e per le repliche su Sky Sport 262 previste tra il 29 novembre e il 2 dicembre alle ore 12:00, 15:00, 18:00 e 21:00); si può comprare anche su Sky On Demand

DIRETTA STREAMING – Piattaforma Triller (al costo di 23.99 $: il sito di riferimento è https://tysonontriller.com/)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse