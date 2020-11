Boxe, Mike Tyson pronto per tornare sul ring! Forma da urlo: “Sono The Rock. Non stavo così bene da quando avevo 18 anni”

Mike Tyson si avvicina a grandissimi passi al suo attesissimo ritorno sul ring: sabato 28 novembre, allo Staples Center di Los Angeles, l’icona della boxe tornerà a combattere dopo 15 anni di assenza dalle grandi scene. Iron Mike si rimetterà i guantoni per affrontare Roy Jones in una sfida epocale tra due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi. Sarà una contesa tra over 50 (54 anni per Tyson, 51 per il suo rivale) che genererà parecchio interesse, anche se il match sarà puramente di esibizione (non ci saranno cinture in palio, 8 round da 2 minuti ciascuno e con il divieto di colpi duri). Mike Tyson è apparso in forma smagliante nelle foto e nei video che posta sui suoi profili social. Gli allenamenti degli ultimi mesi hanno prodotto dei risultati notevoli, tanto che l’ex iridato sembra essere quasi al livello dei suoi giorni migliori.

Il pugile ha rilasciato alcune dichiarazioni al quarterback Russell Wilson: “Sono The Rock, sono the Hulkster. Sto benissimo, sono nella migliore forma della mia vita, sembro una versione di me a 18 anni. L’ultima volta che ho avuto questo peso avevo 17-18 anni, sono molto contento di tutto quello che ho fatto. Sono pronto per tornare a combattere, è fantastico e non riesco a spiegarlo a parole“. Mike Tyson ha lasciato il pugilato nel 2005, quando perse per ko tecnico contro Kevin McBride, inanellando la terza sconfitta negli ultimi quattro incontri della sua carriera. Lo statunitense è stato Campione del Mondo WBC, WBA, IBF dei pesi massimi dal 1987 al 1990.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mike Tyson (@miketyson)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mike Tyson (@miketyson)





