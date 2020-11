Boxe: i tornei di qualificazione alle Olimpiadi hanno nuove date. Europa ad aprile-maggio, torneo finale a giugno

Sono state comunicate dalla Task Force del CIO per la boxe le nuove date della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, spostate al 2021, in quei continenti in cui si sarebbe dovuto completare il processo verso i cinque cerchi prima dell’interruzione causata dalla pandemia di Covid-19.

Il torneo di qualificazione europeo, in particolare, si terrà tra aprile e maggio del 2021, senza che sia stato citato un preciso intervallo temporale. Rimarranno in gara solo quei pugili che erano ancora in tabellone nelle rispettive categorie a Londra, nello scorso marzo.

Il torneo americano, invece, avrà luogo integralmente nel mese di maggio. Per quanto riguarda il torneo finale, che doveva aver luogo a Parigi, c’è invece il mese di giugno. Per tutti questi eventi non è stato ancora precisato il luogo di svolgimento.

Foto: shutterstock