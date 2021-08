Boxe, Olimpiadi Tokyo. La Cruz vince nei massimi, secondo oro dopo Rio. Li-Price nei medi donne, sfida infinita Cruz-Davis nei leggeri uomini

Terzultimo giorno di pugilato alle Olimpiadi di Tokyo 2021, con i vari tornei che sono oramai alle battute finali. Quest’oggi è stato il turno della finale dei pesi massimi, che ha concesso a Julio Cesar La Cruz di poter scrivere una pagina di storia di questo sport vincendo due medaglie d’oro in due differenti categorie di peso, il settimo della storia.

Il cubano, che per anni è stato un’icona dei pesi mediomassimi tanto da vincere la medaglia d’oro ai Giochi di Rio 2016 e ben quattro titoli mondiali, ha sconfitto in maniera unanime il russo Muslim Gadzhimagomedov diventando così l’atleta più pesante a riuscire nell’impresa di mettersi l’oro al collo in due categorie diverse. L’ultimo a riuscirci fu il connazionale Robelsy Ramirez, vincitore nei pesi mosca (52 kg) a Londra 2012 e nei piuma (57 kg) a Rio de Janeiro.

In precedenza, il pomeriggio giapponese è stato impegnato dalle semifinali dei pesi medi donne e dei pesi leggeri uomini. Nella prima categoria, la finale vedrà protagoniste la britannica Lauren Price e la cinese Qian Li, le ultime due campionesse mondiali. Match sudatissimo per l’inglese, che affrontava proprio colei che le contese il titolo, Nouchka Fontijn; l’inglese vince chiaramente solo una ripresa, perde la prima e la terza ma pareggia le ultime due con penalità, facendosi preferire dai giudici. La cinese vince invece in maniera unanime contro la russa Zenfira Magomedalieva e migliora così il bronzo di cinque anni fa.

Pesi leggeri uomini che vedranno contendersi l’oro tra l’altro cubano Andy Cruz e lo statunitense Keyshawn Davis. Il centroamericano, due volte campione del mondo nel 2017 e nel 2019, ha confermato il pronostico battendo l’australiano Harry Garside in maniera unanime, imitato anche da Davis che ha avuto facilmente ragione dell’armeno Hovhannes Bachkov, che si porta a casa comunque uno importantissimo bronzo. Tra Cruz e Davis è la terza finale di livello: nelle precedenti, i Panamericani 2017 ed i Mondiali 2019, è sempre stato il cubano a trionfare.

