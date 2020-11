Boxe, chi è Michael Magnesi. L’imbattuto pugile di Cave che sogna il tetto del mondo

Michael Magnesi ha l’occasione della vita: diventare Campione del Mondo IBO dei pesi superpiuma. Il pugile di Cave (in provincia di Roma) salirà sul ring di Fondi venerdì 6 novembre per affrontare il ruandese Patrick Kinigamazi: si tratta di un avversario assolutamente alla portata del pugile italiano, il quale può davvero conquistare la quinta cintura iridata per importanza e salire sul trono dei 59 kg. Il titolo è vacante e il laziale può scrivere il proprio nome nell’albo d’oro, affiancando gli altri big della categoria: il messicano Leo Santa Cruz (Campione del Mondo WBA Super), il nicaraguense René Alvarado (WBA Regular), il messicano Miguel Berchelt (WBC), gli statunitensi Jamel Herring (WBO) e Tevin Farmer (IBF).

Michael Magnesi ha 25 anni e si presenta da imbattuto all’appuntamento: 17 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui 9 per ko. Il nativo di Palestrina ha esordito tra i professionisti il 10 ottobre 2015, sconfiggendo Carmelo Palermo a Roma. Ha sempre combattuto entro i confini nazionali, nel 2018 vinse il vacante titolo italiano contro Francesco Invernizio e poi lo difese contro Giuseppe Caraffa. Nel 2019 regolò lo spagnolo Ruddy Encarnacion conquistando il titolo del Mediterraneo IBF e successivamente ebbe la meglio sul messicano Emmanuel Lopez nel match che metteva in palio il titolo WBC Silver. Lo scorso 29 febbraio a Roma, poco prima del lockdown, portò a casa l’intercontinentale IBO battendo il venezuelano Breilor Teran.

Tra pochi giorni l’occasione di lusso per continuare la propria scalata nel pugilato che conta. Si troverà di fronte il 37enne africano, il quale vanta un record di 32 vittorie (4 ko) e 2 sconfitte ai punti risalenti al 2011 e al 2012; lo scorso 12 dicembre aveva conquistato la cintura mondiale WBF contro il sudafricano Bongani Mahlangu.

Foto: FPI