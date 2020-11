Bob, Patrick Baumgartner per proseguire il percorso di crescita. Obiettivo top10

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza della nuova stagione della Coppa del Mondo di bob 2020-2021. La doppietta inaugurale sulla pista di Sigulda, in Lettonia, ci permetterà di capire quali equipaggi avranno approcciato nel migliore dei modi alla annata, e se qualcuno tra di loro sarà in grado di porre fine, o mettere quantomeno in discussione, il dominio assoluto tedesco di 12 mesi fa, con Francesco Friedrich a fare un sol boccone di tutti i rivali sia nel bob a 2, sia nel bob a 4. Gli avversari non mancheranno di certo, ma vogliamo concentrarci su un altro aspetto.

Passando ai confini italici, grande interesse lo avrà anche un altro aspetto: capire a che punto è arrivato il percorso di crescita del nostro Patrick Baumgartner. Il poliziotto classe 1994 (compirà i ventisei anni il 27 dicembre prossimo) è a caccia di conferme dopo un 2019 nel quale ha fatto intravedere già qualcosa di interessante rispetto alle stagioni precedenti.

Nel bob a 2 ha preso parte a due prove, chiudendo in entrambi i casi in diciottesima posizione a La Plagne e Igls, mentre nel bob a 4 ha gareggiato con maggiore regolarità, chiudendo ventunesimo a Winterberg, diciannovesimo nella seconda tappa sul budello tedesco, quindi sedicesimo a La Plagne, quattordicesimo a Igls e diciassettesimo a Königssee. Un ruolino di marcia certamente non scintillante, ma che ha fatto capire come il nativo di Brunico sia pronto per compiere un altro passo importante e provare a raggiungere in qualche occasione la top10. Non si può certo parlare sin da ora di prime dieci posizioni nella classifica generale, ovviamente, ma in qualche pista il “colpaccio” non è affatto da scartare a priori. Non si tratta certo di un compito semplice, e lui è il primo a saperlo, ma la preparazione in vista di questa annata 2020-2021 è stata impeccabile e il nostro portacolori ha ogni intenzione di segnalarsi nel mondo del bob.

Foto: Patrick Baumgartner Viesturs Lacis IBSF