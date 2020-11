Bob, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo a Sigulda. Patrick Baumgartner la punta

Il conto alla rovescia sta per finire e la Coppa del Mondo di bob è prossima al via. Nel weekend del 21-22 novembre sarà il budello lettone di Sigulda teatro delle prime prove di bob a 2 maschile, il sabato, e quello femminile nella stessa giornata.

Nel giorno successivo andrà in scena un’altra gara di bob a 2 maschile, dal momento che la Federazione ha deciso di cancellare tutte le prove di bob a 4 per la stagione entrante, come riferisce il sito della FISI. Il programma prevede che si gareggerà ancora in Lettonia nel fine settimana successivo, con lo stesso format: il 28 novembre 2 maschile e femminile, il 29 novembre ancora un 2 maschile. In sostanza, si vuol seguire un po’ quanto si è fatto in altri sport, cercando di limitare al meglio possibile gli spostamenti per paura dei contagi legati al Covid-19 e creare una vera e propria bolla.

Loading...

Loading...

Vi è anche la constatazione che, senza il bob a quattro, le selezioni avranno meno effettivi e quindi la gestione sarà più semplice per salvaguardare la salute. In casa Italia saranno sei i convocati del DT Omar Sacco. Patrick Baumgartner sarà il riferimento di una compagine che vedrà ai nastri di partenza anche Costantino Ughi, Lorenzo Bilotti, Mattia Variola, Mattia Castellazzi e Alex Pagnini. Il gruppo lascerà l’Italia venerdì 13 novembre per fare ritorno al termine delle due tappe previste, il 30 novembre, come precisato sempre dal sito della FISI.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo