Bob, Coppa del Mondo Sigulda 2020: Francesco Friedrich fa quattro su quattro, undicesimo Baumgartner

Quattro gare in quel di Sigulda per la Coppa del Mondo di bob a 2, quattro volte sul primo gradino del podio Francesco Friedrich. Se il tedesco continua con questo stato di forma non c’è davvero storia per i rivali: si gareggia solamente per la seconda posizione. Un mostro il nativo di Pirna, davvero fenomenale: un palmares eccezionale, con record che sono riscritti ogni settimana.

Anche oggi tutto facile per il campione di tutto che timbra il miglior tempo in entrambe le run, lasciando ai rivali solamente le briciole. 1:38.38 il suo crono totale. Seconda posizione, dopo le due terze piazze di settimana scorsa, per l’elvetico Michael Vogt che chiude a 44 centesimi di ritardo dal teutonico, con una discesa decisiva super (rimonta due posizioni). Terzo l’altro tedesco Johannes Lochner, che riscatta la delusione di ieri quando non era riuscito a salire sul podio. A completare la top-5 il lettone Oskars Melbardis e l’altro teutonico Christoph Hafer.

In casa Italia non una giornata particolarmente positiva: ultime due posizioni, rispettivamente undicesima e dodicesima, per Patrick Baumgartner e Mattia Variola.

