Bob, Coppa del Mondo Sigulda 2020-2021: Francesco Friedrich vince ancora e allunga in classifica, Baumgartner 10°

Francesco Friedrich non ha la minima intenzione di fermarsi nel proprio dominio. Il tedesco, infatti, si è aggiudicato anche la prima gara della seconda tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di bob 2020-2021. Sul budello baltico (dove la scorsa settimana si sono disputate le prime due gare del campionato) il classe 1990 ha conquistato la sua quarantunesima vittoria della carriera, la numero 29 nel bob a 2, andando a rimontare il padrone di casa Oskars Kibermanis che nella prima discesa aveva fatto la voce grossa.

Francesco Friedrich, invece, non vuole lasciare nulla ai rivali e chiude con il tempo complessivo di 1:38.78 (49.47 nella prima discesa e 49.31 nella seconda, nuovo record del tracciato) distanziando di 10 centesimi Oskars Kibermanis (49.45 e 49.43) mentre completa il podio lo svizzero Simon Friedli con un distacco di 42 centesimi (49.57 e 49.63). Quarta posizione per il tedesco Christoph Hafer con un ritardo di mezzo secondo esatto dalla vetta, davanti al suo connazionale Johannes Lochner quinto a 56 centesimi. Il nativo di Berchtesgaden si mangia le mani, dato che nella prima manche, dopo essere rimasto in vetta fino a tre quarti del tracciato, ha commesso un grave errore che gli è costato a caro prezzo. Conclude sesto il ceco Dominik Dvorak a 67 centesimi, quindi settimo il lettone Oskars Melbardis a 70, davanti allo svizzero Michael Vogt, ottavo a 87, ed all’ennesimo lettone, Ralfs Berzins a 88, quindi è decimo il nostro Patrick Baumgartner a 1.03. Conclude tredicesimo ed ultimo, infine, Mattia Variola a 2.14.

A questo punto in classifica generale Francesco Friedrich allunga grazie al suo cammino perfetto, raggiungendo quota 675 punti. Alle sue spalle rimane Johannes Lochner con 71 punti di svantaggio, quindi è terzo Christoph Hafer a -99. Patrick Baumgartner si attesta in nona posizione con 448 punti, a -32 dall’ottavo posto di Dominik Dvorak. Domani dalle ore 14.00 tutti di nuovo in pista per la quarta tappa della stagione che chiuderà il poker di appuntamenti di Sigulda.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DI BOB 2020-2021

Foto: Lapresse