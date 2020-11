Biathlon, Dorothea Wierer: “Sfrutterò la mia esperienza per riconfermarmi ad alto livello”

Dove eravamo rimasti? Si riprende da dove tutto era terminato. Il Kontiolahti stadium (Finlandia) sarà teatro per la terza volta nella sua storia di una nuova stagione della Coppa del mondo di biathlon, proprio dove sette mesi fa si è concluso il travagliato inverno 2019/2020, a causa dell’imminente esplosione della pandemia che ha costretto la cancellazione anticipata dell’ultimo round in Norvegia e sta condizionando purtroppo anche quest’annata.

Su queste nevi Dorothea Wierer ha conquistato la seconda Sfera di Cristallo generale, al termine di una lunga, sfiancante battaglia contro la norvegese Tiril Eckhoff durata letteralmente fino all’ultimo metro di quel celebre inseguimento. Non vi poteva essere occasione migliore per tornare sugli sci stretti e con fucile sulle spalle. Il primo round sarà quindi un doppio weekend in Finlandia, con 15km e sprint nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 novembre.

“Vincere una Coppa del Mondo è un evento fantastico e difficile, vincerla due volte è ancora più faticoso. Io ce l’ho fatta e so quanto è duro esserci riuscirci e la prossima stagione sarà ancor più complicata con tutti i fattori esterni che stanno condizionando la vita di tutti i giorni. La preparazione è andata abbastanza bene, anche se non mi sento in formissima, come ogni anno ho bisogno di un po’ di gare per trovare il giusto ritmo, ma è giusto così. La concorrenza è sempre più qualificata, però guardo me stessa e penso a trovare equilibrio, sfruttando l’esperienza accumulata in tutti i miei anni di carriera“, le parole di Wierer (fonte Fisi).

Foto: LaPresse