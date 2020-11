VIDEO Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2020: highlights e sintesi. Tripletta svedese tra le donne e norvegese al maschile

Lo sci di fondo oggi, venerdì 27 novembre, ha visto scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che sono stati dimezzati per l’odierna sprint in tecnica classica.

Tra le donne il podio va interamente alla Svezia con Linn Svahn che vince davanti alle connazionali Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, mentre tra gli uomini la tripletta è della Norvegia, con Erik Valnes davanti a Johannes Hoesflot Klaebo ed Emil Iversen. Per l’Italia a punti Federico Pellegrino e Maicol Rastelli al maschile e Lucia Scardoni e Greta Laurent al femminile.

SPRINT MASCHILE

SPRINT FEMMINILE

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse