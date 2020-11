Biathlon, Dorothea Wierer e l’Odissea verso Kontiolahti. Oggi il tampone a Milano, poi il volo per Helsinki. E l’autobus…”Difficile smaltire questi viaggi”

Dorothea Wierer si appresta a incominciare la propria avventura nella Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. L’azzurra sarà chiamata a difendere la Sfera di Cristallo, conquistata con grande classe nelle ultime due edizioni: un eventuale tris consecutivo la proietterebbe ancora di più nella storia di questo sport. L’altoatesina è ancora una volta la grande favorita della vigilia, ma non sarà facile confermarsi, anche perché la concorrenza si presenta particolarmente agguerrita ai nastri di partenza di questa stagione. Va tra l’altro considerata l’emergenza sanitaria che potrebbe incidere sul regolare svolgimento delle varie competizioni, la stessa atleta ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport che “vincerà la Coppa del Mondo chi si ammalerà di meno”.

Il viaggio per arrivare a Kontiolahti, cittadina della Finlandia dove sono in programma le prime due tappe, non sarà però per nulla semplice. A parlarne è stata Dorothea Wierer durante l’intervento a Poligono 360, trasmissione di Eurosport condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi: “Domani (oggi, ndr.) partiamo alle 05.30, alle 09.00 abbiamo il tampone a Milano e poi ci garantiscono il risultato entro 24 ore. Appena ci danno l’esito potremo partire per Helsinki. Poi non ci saranno più voli da Helsinki in poi, dobbiamo prendere un autobus e ci saranno altre cinque ore e mezzo di viaggio. Non sarà facile smaltire questo viaggio eterno“.

Sarà una vera e propria Odissea verso Kontiolahti: prima il tampone per Covid-19, poi un lunghissimo trasferimento fino all’estremo Nord. Il programma sarà intensissimo con un’individuale sabato e una sprint domenica: “Programma intenso. L’individuale è una gara tosta e intensa, non sarà facile. Ci tocca, non possiamo dire niente e siamo fortunate a correre“.

Foto: Lapresse