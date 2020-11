Basket: Wesley Saunders-Fortitudo Bologna, ufficiale l’accordo che riporta in Italia l’ex Cremona

Wesley Saunders, che ci siamo abituati a chiamare anche semplicemente Wes, è di nuovo in Italia. La Fortitudo Bologna, dopo aver deciso di sopperire allo stop per infortunio di Ethan Happ con l’inserimento di Marco Cusin e la serie di guai fisici che ha colpito a turno metà dell’organico, ha deciso di riportare nel nostro Paese l’uomo che, nelle ultime due stagioni, è stato tra i più importanti motori della Vanoli Cremona.

Con il club lombardo, Saunders ha vinto la Coppa Italia nel 2019 e ha sfiorato la finale scudetto, svanita soltanto in gara5 nella semifinale scudetto contro la Reyer Venezia. Nella sua prima stagione italiana ha viaggiato a 11.6 punti e 6.5 rimbalzi di media, statistiche modificate nell’annata interrotta dal Covid-19 in 14 e 6 rispettivamente.

Per l’ex giocatore della Vanoli c’era stato quest’estate un approdo in Francia, al Monaco, che però si è risolto in maniera non felice, data la poca considerazione che Zvezdan Mitrovic ha avuto dell’ala classe 1993 di Los Angeles. Su di lui per un breve momento si era gettata anche Varese, prima di cambiare strada per sostituire il deludende Denzel Andersson. Saunders dovrebbe poter scendere in campo con la maglia della Lavoropiù, in cui ritrova la guida di coach Meo Sacchetti, che già aveva avuto in terra cremonese.

