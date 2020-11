Basket: un altro positivo al Covid-19 a Pesaro, è asintomatico

Se già era evidente che il primo positivo al Covid-19 all’interno della Carpegna Prosciutto Pesaro fosse Tyler Cain, il che ha lasciato senza centri di ruolo Jasmin Repesa nella sfida contro Varese, arriva oggi la comunicazione della seconda positività in squadra.

Anche in questo caso il soggetto è stato posto in isolamento ed è del tutto asintomatico. Non vengono rilasciati ulteriori dettagli dal comunicato stampa della società marchigiana, che è attualmente nel gruppo delle quarte in classifica in Serie A.

Loading...

Loading...

Va ricordato che, allo stato attuale delle cose, le problematiche legate al Covid-19 hanno già obbligato a due rinvii nelll’8a giornata di Serie A: Reggio Emilia-Fortitudo Bologna e Treviso-Cremona. Viste le ultime evoluzioni, però, anche altre partite sono a rischio.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo