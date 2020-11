Basket, riscontrate alcune positività nel gruppo squadra della Reyer Venezia

Il Covid, che sta letteralmente funestando il mondo della pallacanestro, non risparmia nemmeno la Reyer Venezia. Tramite il suo sito ufficiale, infatti, il sodalizio del capoluogo veneto ha annunciato che sono emerse delle positività all’interno della squadra. In attesa di altri tamponi, le attività del team, come da protocollo, sono state sospese.

I soggetti positivi sono paucisintomatici e stanno seguendo le procedure di isolamento fiduciario come tutto il resto del team squadra per dieci giorni. Tra loro c’è Verosimilmente, inoltre, il match di Eurocup in programma domani tra la Reyer Venezia e i serbi del Partizan di Belgrado verrà rinviato.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo