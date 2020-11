Basket, Serie A 2020-2021: rinviate Virtus Bologna-Pesaro e Venezia-Trieste, ottava giornata senza sabato

Diventa dimezzato, e tutto domenicale, il programma dell’ottava giornata di Serie A. Le due partite del sabato, quelle tra Virtus Segafredo Bologna e Carpegna Prosciutto Pesaro e tra Umana Reyer Venezia e Allianz Trieste, sono state infatti rinviate a data da destinarsi.

In entrmabi i casi il problema è legato al Covid-19. Pesaro, infatti, ha fatto registrare un numero di positivi pari a 8 nel gruppo squadra, fattore che obbliga a osservare tutte le norme attualmente vigenti in materia di contenimento del contagio. Per Venezia, invece, nel comunicato di LegaBasket sono citati 9 contagiati, anche se il comunicato della Reyer parlava di 11.

Per la squadra di coach Jasmin Repesa si tratta del primo rinvio, così come per le due formazioni impegnate in EuroCup, mentre Trieste è alla terza partita di fila che non si gioca nella data prestabilita. La sequenza potrebbe però non essere finita qui, perché si attendono novità circa la disputa o meno del derby Cantù-Milano. Se anche questo dovesse essere rinviato, le partite dell’ottava giornata di scena domenica diventerebbero tre: Sassari-Brindisi, Varese-Roma e Brescia-Trento.

Credit: Ciamillo