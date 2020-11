Basket, Serie A 2020-2021: rinviate Reggio Emilia-Fortitudo Bologna e Treviso-Cremona dell’ottava giornata

Arriva un doppio rinvio in Serie A, ancora una volta legato alle circostanze forzate dalla pandemia di Covid-19, in particolare nella sua seconda ondata. Le sfide tra De’ Longhi Treviso e Vanoli Cremona e tra Unahotels Reggio Emilia e Fortitudo Lavoropiù Bologna sono infatti state spostate.

A deciderlo è la Lega Basket Serie A, che ha tenuto conto in un caso dell’aumento del numero di positivi alla Vanoli, ora diventati otto, e nell’altro del fatto che Reggio Emilia è al momento ancora in pieno isolamento, con il solo Filippo Baldi Rossi che potrebbe uscirne in tempi molto brevi, se il prossimo tampone sarà negativo.

Una conseguenza della situazione è che, al momento, RaiSport si ritrova senza un posticipo da trasmettere, dato che quella della domenica alle 20:45 era la collocazione di Reggio Emilia-Fortitudo. Resta da capire se e come si muoverà la tv di Stato. Treviso, pur senza positivi, si trova paradossalmente alla terza partita rinviata, così come Reggio Emilia; è invece la seconda per Cremona e la prima per la Lavoropiù, che però ne ha anche un’altra da recuperare in Champions League.

Credit: Ciamillo