Basket, Serie A 2020-2021: nuovo innesto per la Openjobmetis Varese, arriva Jalen Jones

Nuovo innesto in casa Openjobmetis Varese, che ha annunciato di aver trovato un accordo con il 27enne americano Jalen Jones fino al termine dell’attuale stagione agonistica. Il club lombardo, impegnato nel campionato di Serie A1 di basket maschile, si trova attualmente in 13ma posizione con un bilancio di due vittorie e cinque sconfitte dopo sette giornate di regular season. Prossimo appuntamento in programma domenica 15 novembre alle ore 18.00 in casa contro la Virtus Roma.

“Pallacanestro Varese è lieta di annunciare l’avvenuto ingaggio di Jalen Jones che ha firmato con il club biancorosso un contratto fino al termine dell’attuale stagione sportiva. Ala di 201 centimetri per 103 chili, Jones è un giocatore di grande energia che ama giocare in campo aperto ed attaccare il ferro. All’attivo ha oltre 30 presenze in NBA con le maglie di New Orleans, Dallas e Cleveland“, si legge nel comunicato ufficiale della società biancorossa.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Oleg Bukharev / Shutterstock