Basket, Serie A 2020-2021: ottava giornata dimezzata. Solo quattro match e derby Cantù-Milano a rischio

Quattro partite rinviate, una a forte rischio e solo tre confermate ufficialmente. L’ottava giornata della Serie A di basket è stata completamente dimezzata, in un turno di campionato che si giocherà tutto domenica. Le tante positività al Covid-19 tra le varie squadre hanno portato la lega a decidere per lo spostamento delle seguenti gare: Virtus Segafredo Bologna – Carpegna Prosciutto Pesaro, Umana Reyer Venezia – Allianz Pallacanestro Trieste, UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Lavoropiù Bologna e De’Longhi Treviso – Vanoli Basket Cremona.

Questa settimana è stata poi caratterizzata dalla decisione dell’Olimpia Milano di sospendere la propria attività per i numerosi casi di positività al Coronavirus. La squadra di Messina non è partita per la Russia, dove avrebbe dovuto affrontare Zenit e Khimki ed anche il derby di domenica contro Cantù resta appeso all’esito dei tamponi che sono stati effettuati in giornata dai milanesi.

E’ stato confermato il match più atteso della giornata quello che mette di fronte il Banco di Sardegna Sassari e la Happy Casa Brindisi. Uno scontro d’alta classifica con i sardi che sono reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite (Venezia e Trento), mentre dall’altra parte c’è una Brindisi lanciatissima e che si trova al secondo posto in classifica in solitaria dopo la bellissima vittoria in casa della Virtus Bologna.

Alle 18.00, oltre al derby Milano-Cantù, è in programma la sfida tra Varese e Roma. La situazione in casa Virtus è sempre al limite, anche se gli stipendi di settembre sono stati pagati, mentre la Openjobmetis cerca di interrompere una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive.

Il posticipo domenica, invece, vedrà affrontarsi la Germani Basket Brescia e la Dolomiti Energia Trentino. I lombardi hanno bisogno di una vittoria per abbandonare la zona bassa della classifica, mentre i trentini potrebbero anche pagare un po’ di stanchezza visto l’impegno di questa sera in EuroCup.

PROGRAMMA OTTAVA GIORNATA

Domenica 15 Novembre

ore 12.00 Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi

ore 18.00 Openjobmetis Varese – Virtus Roma

ore 18.00 Acqua S.Bernardo Cantù – A|X Armani Exchange Milano

ore 20.45 Germani Brescia – Dolomiti Energia Trentino

RINVIATE

Virtus Segafredo Bologna – Carpegna Prosciutto Pesaro

Umana Reyer Venezia – Allianz Pallacanestro Trieste

UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Lavoropiù Bologna

De’Longhi Treviso – Vanoli Basket Cremona

Credit Ciamillo