Basket, Serie A 2020-2021: Olimpia Milano-Reyer Venezia, cambia l’orario della sfida di domenica. Il posticipo diventa Pesaro-Reggio Emilia

Cambia l’orario della sfida tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia, valida per la nona giornata di Serie A 2020-2021. La prima in classifica e la formazione tecnicamente tuttora Campione d’Italia si sfideranno non più alle 20:45 di domenica, ma alle 16:00, e senza più le telecamere di RaiSport a osservarle, ma solo con quelle di Eurosport Player.

Sul cambiamento di programmazione incide il fatto che la Reyer si sia ritrovata in una situazione di minore competitività, avendo un numero importante di infortuni e positivi al Covid-19, ma non tale da impedire che la partita si disputi. Come ha ricordato Federico Casarin, presidente del club lagunare, al Corriere del Veneto qualche ora prima della conoscenza dell’anticipo orario, Venezia scenderà in campo con cinque senior più Davide Casarin e Luca Possamai, che sono comunque facenti parti a pieno titolo della prima squadra (e, in più, il primo gioca minuti con costanza), e due altri giocatori provenienti dalle giovanili, classe 2002 che con la prima squadra non si allenano.

Al posto di Milano-Venezia, la Rai trasmetterà in qualità di posticipo il match tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Unahotels Reggio Emilia, che segnerà il ritorno in campo di entrambe le squadre dopo un periodo particolarmente difficile a causa dei contagiati dal coronavirus su ambo i fronti.

