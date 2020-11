Basket, Serie A 2020-2021: Milano spazza via Cantù nel derby lombardo

Sono solo due le partite dell’ottava giornata di Serie A 2020-2021 di pallacanestro che si sono tenute in questo pomeriggio. Tutti gli altri match, invece, sono stati rinviati a causa del Covid. Il primo incontro a essersi svolto è stato il derby lombardo tra Cantù e l’Olimpia Milano che ha visto i meneghini trionfare fuori casa con il risultato di 71-89. Le due squadre si sono equivalse nei primi venti minuti, tanto che alla pausa lunga Cantù, guidata da Jaime Smith, che ha chiuso la partita con diciotto punti a referto, era avanti di uno. Nel terzo quarto, tuttavia, è cambiato tutto. Milano ha piazzato un parziale di 14-30 e ha definitivamente messo il match su binari a lei favorevoli.

L’assoluto MVP dell’incontro è stato Sergio Rodriguez, da ventiquattro punti con 8/10 da tre. I meneghini, inoltre, hanno avuto anche quattordici punti da Kyle Hines, tredici da Shavon Shields e dodici da Zach Leday. Con questo trionfo, oltretutto, Milano resta imbattuta in campionato dopo i primi otto incontri. Nell’altra sfida del pomeriggio, invece, Varese ha battuto Roma 98-88. I lombardi hanno dominato i primi due quarti, grazie alla presenza sotto canestro di Scola e Morse, i quali hanno catturato ben ventisei rimbalzi in due. L’argentino ha sfornato una doppia doppia da diciannove punti e quindici carambole, mentre Morse ha fatto registrare una prova da diciotto punti e undici rimbalzi.

I capitolini, che hanno chiuso il primo tempo sotto di ben quindici punti, hanno reagito d’orgoglio nella ripresa. Campogrande, da venticinque punti, e Baldasso, da ventisei, infatti, hanno provato a far rientrare in partita la Virtus Roma. Tuttavia, Varese, grazie anche a Dougals, da diciotto punti, è sempre riuscita a mantenere una decina di punti di margine sui rivali fino al suono della sirena.

