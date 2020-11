Basket, Serie A 2020-2021: i club si impegnano a proseguire nella stagione

I rappresentanti dei club che partecipano alla Serie A di basket si sono riuniti nella giornata odierna in una teleconferenza insieme al presidente della LBA, Umberto Gandini, in quello che. nelle intenzioni. dovrebbe essere solamente il primo di una lunga serie di confronti sempre più continui e ravvicinati per colpa del protrarsi della emergenza sanitaria del Covid-19.

Nella conference call odierna è stata effettuata una analisi della situazione generale dopo nove giornate di campionato e del calendario dei recuperi – che verranno completati nel mese di dicembre – e le cui date sono state definite contando sulla piena disponibilità di tutti i club coinvolti. Questa comunione di intenti si è espressa anche nella conferma di voler continuare la stagione in corso, seppure fra le molte difficoltà generate a vari livelli dall’epidemia, con grande senso di responsabilità nei confronti degli appassionati, degli sponsor e dei broadcasters ufficiali che sostengono il movimento.

Tutto questo è stato deciso anche confidando in un progressivo miglioramento della situazione sanitaria nel Paese, che permetta quindi di restituire il “prodotto basket” al suo scenario naturale, con il pubblico nei palasport, nel più breve tempo possibile, aspettando un segno tangibile di sostegno a questi sforzi da parte del Governo. Al contempo la Lega Basket guarda con attenzione alla volontà del presidente federale Gianni Petrucci di avviare un processo di riforme del quale la LBA intende essere parte attiva, con un ruolo da protagonista come spetta al mondo professionistico.

