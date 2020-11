Basket, Serie A 2020-2021: dieci membri del gruppo squadra di Trieste positivi al Covid

Continua l’incubo Covid per la Serie A di pallacanestro. A seguito dei tamponi molecolari eseguiti ieri, ben dieci membri del gruppo squadra dell’Allianz Pallacanestro Trieste sono risultati positivi al virus. L’attività del sodalizio del capoluogo del Friuli Venezia-Giulia, dunque, resta sospesa. Giovedì verrà effettuata una nuova serie di tamponi sui componenti del team.

“Stiamo affrontando la situazione con grande attenzione – ha dichiarato il presidente Mario Ghiacci in un comunicato stampa riportato sul sito web della squadra – facendo tutto quello che ci è possibile per tutelare al massimo la salute degli atleti, del personale e delle loro famiglie. Quello che è successo anche a noi, che siamo sottoposti a continui controlli, deve essere un monito per adottare sempre le massime precauzioni e seguire scrupolosamente le indicazioni dell’autorità perché il Covid-19 non va assolutamente sottovalutato“.

Credit: Ciamillo