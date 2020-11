Basket, Serie A 2020-2021: annunciate le date dei recuperi dei match rinviati a causa del Covid

La LBA ha annunciato, oggi, le date dei recuperi dei match della sesta, della settima, dell’ottava e della nona giornata di Serie A 2020-2021 di basket che sono stati rinviati a causa del Covid. La pallacanestro, per via delle rose ridotte dei sodalizi, sta vivendo un momento ancora più difficile rispetto agli altri sport, ma la Lega Basket non si arrende e spera, ora, di essersi lasciata il peggio alle spalle. Di seguito tutte le date dei recuperi.

LE DATE DEI RECUPERI DELLE PARTITE DI SERIE A BASKET 2020-2021 RINVIATE A CAUSA DEL COVID

6° GIORNATA

UNAHOTELS Reggio Emilia – De’ Longhi Treviso Basket Giovedì 3/12/2020 ore 20.30 Eurosport Player

Acqua S.Bernardo Cantù – Allianz Pallacanestro Trieste Mercoledì 16/12/2020 ore 20.00 Eurosport Player

7° GIORNATA

Vanoli Basket Cremona – Acqua S.Bernardo Cantù Mercoledì 9/12/2020 ore 19.30 Eurosport Player

Allianz Pallacanestro Trieste – UNAHOTELS Reggio Emilia Mercoledì 9/12/2020 ore 20.00 Eurosport Player

8° GIORNATA

De’ Longhi Treviso Basket – Vanoli Basket Cremona Mercoledì 16/12/2020 ore 19.00 Eurosport Player

UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Lavoropiù Bologna Mercoledì 16/12/2020 ore 20.30 Eurosport Player

Umana Reyer Venezia – Allianz Pallacanestro Trieste Mercoledì 23/12/2020 ore 18.15 Eurosport 2 e Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna – Carpegna Prosciutto Pesaro Mercoledì 30/12/2020 ore 18.15 Eurosport 2 e Eurosport Player

9° GIORNATA

Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari Mercoledì 23/12/2020 ore 16.00 Eurosport Player

Allianz Pallacanestro Trieste – De’ Longhi Treviso Basket Mercoledì 30/12/2020 ore 20.00 Eurosport Player

Credit: Ciamillo.