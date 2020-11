Basket, Sassari passa sul campo dei Bakken Bears e rimane in testa al girone di Champions League

Non c’è due senza tre: la Dinamo Sassari espugna il campo dei Bakken Bears con il punteggio di 84-91 e ottiene la terza vittoria nel girone A della Basketball Champions League 2020-2021. La squadra di Gianmarco Pozzecco conserva così il primato solitario nel raggruppamento mentre i danesi rimangono a secco di gioie.

Il primo quarto è decisamente equilibrato con continui sorpassi e controsorpassi: nel finale i sardi si impossessano della leadership dell’incontro, chiudendo i 10′ inaugurali in vantaggio di una lunghezza (25-26). Di fatto, da questo momento in poi la Dinamo rimane sempre avanti nel punteggio e nel secondo periodo prova ad allungare, toccando anche il +11 (29-40). L’ultima fase del primo tempo è però favorevole ai danesi, che si avvicinano fino al -3 e arrivano all’intervallo con sei punti da recuperare: 43-49.

Il terzo quarto ha un andamento simile al precedente: Sassari tenta la fuga e si porta anche a sedici punti di margine (49-65), ma nella seconda parte del periodo subisce il rientro dei padroni di casa, che accorciano fino al -9 con la tripla finale di Ongwae. Il Banco di Sardegna mantiene alta la guardia e comincia l’ultimo quarto nel migliore dei modi, assestando un bel parziale di 0-8 e volando nuovamente sul +16 (63-79). Inutili i tentativi finali dei Bears: la Dinamo si impone per 84-91. A livello individuale, da segnalare la doppia doppia di Miro Bilan (19 punti e 11 rimbalzi), che risponde a quella del top scorer De’Shawn Stephens (22 punti e 10 rimbalzi).

TABELLINO

BAKKEN BEARS – DINAMO SASSARI 84-91 (25-26, 18-23, 17-20, 24-22)

BEARS – Stephens 22, Peterson 18, Ongwae 17, Evans 10

SASSARI – Bilan 19, Tillman 15, Bendzius 14, Burnell 11, Kruslin 11, Gentile 10

