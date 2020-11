Volley femminile, Serie A1: Firenze, Bergamo, Novara vincono nei recuperi

Oggi pomeriggio si sono disputati tre recuperi della Serie A1 2020-2021 di volley femminile. Si tratta di incontri che erano stati rinviati a causa di alcune positività al Covid-19 all’interno dei vari gruppi squadra. Firenze ha sconfitto Busto Arsizio con un secco 3-0 (25-15; 25-18; 25-20) in un match valido per la settima giornata: show delle toscane contro le Farfalle, crollate in casa sotto i colpi dell’opposto Sylvya Nwakalor (22 punti, 4 muri), della centrale Yvon Belien (12) e della schiacciatrice Celine Van Gestel (11), brave a regolare Alexa Gray (9) e compagne.

Bel successo di Bergamo sul campo di Cuneo. Le orobiche si sono imposte per 3-1 (25-22; 17-25; 32-30; 25-21) in una partita valida per la sesta giornata di campionato. Le ospiti hanno svoltato nell’infinito terzo set, concluso dopo una lunga serie ai vantaggi e hanno così infilato la seconda vittoria consecutiva. A fare saltare il banco sono state Khalia Lanier (19 punti), Sara Loda (19) e Stephanie Enright (14), mentre alle piemontesi non sono bastate Alice Degradi (22 punti) e Katerina Zakchaiou (16, 5 muri).

Novara ha avuto la meglio in rimonta su Trento per 3-1 (23-25; 25-14; 25-17; 25-22) nel recupero della nona giornata. Le piemontesi sono tornate al successo dopo il pesante ko nel big-match contro Conegliano e hanno così infilato l’ottavo successo stagionale contro un avversario estremamente solido, mentre le dolomitiche incappano nella terza sconfitta di fila (la quarta delle ultime cinque partite disputate). A scatenarsi è stata soprattutto la schiacciatrice Britt Herbots (22 punti, 3 muri), doppia cifra anche per le altre attaccanti Malwina Smarzek (15, 4 muri) e Caterina Bosetti (13), da segnalare i 6 aces della palleggiatrice Micha Hancock. Tra le fila delle padrone di casa le migliori sono state Giulia Melli (18), Sofia D’Odorico (15) e Vittoria Piani (14).

Novara si conferma al secondo posto in classifica con 22 punti all’attivo, a 11 lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano (ma con una partita giocata in meno). Firenze sale al sesto posto, appena davanti a Trento, Cuneo e Bergamo. Busto Arsizio è al terzultimo posto. Di seguito la classifica completa della Serie A1 di volley femminile:

Conegliano 33 punti (11 partite giocate), Novara 22 (10), Monza 19 (10), Scandicci 18 (9), Chieri 15 (7), Firenze 14 (11), Trento 13 (8), Cuneo 10 (8), Bergamo 10 (11), Casalmaggiore 9 (10), Busto Arsizio 8 (8), Brescia 7 (10), Perugia 5 (9).

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi