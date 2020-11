Calcio, respinto il ricorso del Napoli. Resta il 3-0 a tavolino per la Juventus e i campani subiscono anche un punto di penalizzazione

La Corte d’appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Napoli per quanto concerne la sconfitta a tavolino 3-0 assegnata ai campani dopo che questi non si erano presentati per il match contro la Juventus dello scorso quattro ottobre. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. Il Napoli, ricordiamo, non si era presentato allo Juventus Stadium dopo che l’ASL del capoluogo campano aveva impedito al sodalizio di farlo per via delle positività di Zielinski ed Elmas al Covid.



E’ stato confermato, inoltre, anche il punto di penalizzazione per il club partenopeo. Questa vicenda, nel complesso, dunque, è costata al Napoli ben quattro punti. Se il campionato dovesse rivelarsi aperto come è sembrato in queste prime giornate, questi quattro punti persi dai campani potrebbero pesare non poco.

Foto: Lapresse