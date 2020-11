Basket: rimangono tre positivi al Covid-19 a Pesaro, ci sarà la sfida con Reggio Emilia

Un comunicato stringato, notizie che vanno migliorando: si può riassumere così quel che emerge da Pesaro, dove la Victoria Libertas continua a riavere giocatori a seguito dei progressivi test negativi circa il Covid-19.Il club marchigiano è impegnato domani sera nel posticipo Rai delle 20:45 contro l’Unahotels Reggio Emilia.

Questo il testo del comunicato rilasciato dalla società: “La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che alla luce dell’ultimo tampone, permane la positività di tre membri all’interno del Gruppo Squadra“. Una situazione, dunque, che fa tornare, se non il sereno, quantomeno un po’ meno nubi nel cielo sopra la Vitifrigo Arena.

Il club allenato da Jasmin Repesa ha dovuto rinviare il match della settima giornata contro la Virtus Segafredo Bologna, unico impegno spostato a causa dell’eccesso di positività al Covid-19, tale da non avere il numero di giocatori sufficienti per poter scendere in campo.

Credit: Ciamillo