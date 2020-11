Basket: Reggio Emilia, anche Antimo Martino, Fucà e Dalla Salda positivi al Covid-19

Il Covid-19, dopo aver letteralmente decimato l’Unahotels Reggio Emilia fino a lasciarla con un solo giocatore (Frank Elegar) negativo al Covid-19, fa incetta di contagiati anche nello staff tecnico. Sono stati infatti trovati positivi l’allenatore Antimo Martino, il suo vice Federico Fucà e l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda.

La situazione in essere alla Pallacanestro Reggiana mette a serio rischio, per questioni di tempistiche, almeno due partite: quella in trasferta contro l’Allianz Trieste e quella in casa contro la Fortitudo Bologna, in quell’Unipol Arena che è curiosamente condivisa per quest’anno in funzione delle particolari circostanze in materia di pubblico, almeno per com’erano state concepite prima della seconda ondata della pandemia.

Loading...

Loading...

Novità anche da Cantù in materia di contagi non più in essere: Jordan Bayehe e Andrea La Torre hanno eseguito il tampone e possono tornare a effettuare gli allenamenti. In A2, invece, c’è un caso alla Scaligera Verona, e per questo motivo gli allenamenti sono stati sospesi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo