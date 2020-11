Basket, recuperi in Eurolega ed EuroCup. Stabilite le date per Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano e Bourg-Reyer Venezia

Stabilite ulteriori date per i recuperi di Eurolega ed EuroCup a seguito di partite rinviate dopo che alcune squadre avevano manifestato un elevato numero di casi di Covid-19 al proprio interno. A essere coinvolte sono l’Olimpia Milano in Eurolega e la Reyer Venezia in EuroCup.

Per quanto riguarda la squadra di coach Ettore Messina, il match contro lo Zenit San Pietroburgo, già rinviato due volte prima per problemi Covid dei russi e poi per quelli dei lombardi, sarà di scena il 22 febbraio 2021 alle 18:00 italiane, in trasferta, prima di quello che nella cronologia normale è il 26° turno contro il Khimki Mosca (questa volta però al Forum).

Gli uomini allenati da Walter De Raffaele, invece, si trovano al centro di una situazione particolare, ma non unica nella storia delle competizioni europee (lasciando per un attimo da parte bolle e simili). Contro i francesi del JL Bourg-en-Bresse, infatti, saranno due le partite a distanza di nemmeno ventiquattr’ore, ed entrambe al Taliercio per accordo tra le due squadre. La prima si giocherà mercoledì 2 alle 20:45, l’altra giovedì 3 alle 18:30.

Credit: Ciamillo