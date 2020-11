Basket, Qualificazioni Europei 2022: un’Italia sperimentale attende la Macedonia del Nord nella bolla di Tallinn

L’Italbasket è pronta ad esordire domani nella bolla di Tallinn per la terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2022. La squadra di Meo Sacchetti affronterà (ore 15.00) la Macedonia del Nord, replicando poi il tutto lunedì sempre alla stessa ora contro la Russia. Due partite che hanno il significato di due amichevoli per gli azzurri, visto che l’Italia è già qualificata alla rassegna continentale essendo uno dei quattro paesi che ospiterà un girone della prima fase (gli altri Germania, Repubblica Ceca e Georgia).

Gli azzurri giocano, dunque, fuori classifica, ma comunque hanno rispettato finora al massimo gli impegni ufficiali delle nazionali, ottenendo due vittorie contro Russia ed Estonia. Quella di Tallinn è davvero un’Italia sperimentale, con Sacchetti che ha pescato solamente dal campionato italiano, con l’unica eccezione del capitano Amedeo Della Valle, che ora gioca al Buducnost. Poteva esserci una prima volta per Paolo Banchero, ma un caso di positività a lui vicino ha portato lo staff azzurro a ritardare l’esordio con l’Italia per la giovane promessa di Duke.

Loading...

Loading...

Saranno comunque cinque gli esordienti in azzurro domani: Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Nel complesso queste due partite sono importanti per tutti i convocati, perchè alcuni di loro potrebbero restare nel giro della Nazionale in ottica Preolimpico di Belgrado, che è il grande obiettivo della squadra di Sacchetti il prossimo anno.

Un match quello di domani che ha una certa rilevanza per la Macedonia del Nord, che, in caso di vittoria, avvicinerebbe la qualificazione agli Europei. I macedoni si giocano con Russia ed Estonia i due posti restanti, ma gli estoni hanno già perso le prime due partite e si trovano in una situazione che ogni partita è uno spareggio. La Macedonia potrà contare sul naturalizzato Jacob Wiley, che milita attualmente a Gran Canaria e che ha esperienza anche in Eurolega con il Panathinaikos. Wiley non ha giocato le prime due partite, dove il migliore è stato Vojdan Stojanovski, guardia della squadra francese BCM Gravelines Dunkerque, che ha viaggiato a 18 punti di media.