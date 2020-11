Basket, qualificazioni Europei 2022: l’Italia vince, ma non convince contro la Russia

l’Italbasket ha battuto una rimaneggiata Russia, 66-70, nel match odierno valido per le qualificazioni agli Europei del 2022. La selezione azzurra, ovviamente priva dei suoi migliori giocatori, è stata trascinata da un Amedeo Tessitori dominante sotto le plance. Il pivot della Virtus Bologna ha segnato la bellezza di ventisette punti, mettendo a segno undici dei sedici tiri tentati, e ha preso nove rimbalzi in ventisette minuti e mezzo di impiego. La prestazione del lungo delle V-Nere è chiaramente incredibile anche se, ovviamente, va fatta la tara agli avversari. Contro i rivali che l’Italia troverà al preolimpico la musica cambierà totalmente, ma è innegabile che, quantomeno, Amedeo abbia le qualità tecniche per approfittare dei mismatch quando affronta giocatori che non hanno la stazza per contenerlo.

Tra le altre note positive c’è sicuramente il solito Marco Spissu, ormai una garanzia in cabina di regia. Il giocatore della Dinamo Sassari sta diventando un playmaker d’alto profilo a livello europeo, abile a far girare la squadra, ma capace anche di far canestro. Inoltre, in difesa ha dato una mano alla squadra rubando ben tre palloni. Ha sfornato una buona prestazione anche Giampaolo Ricci, il quale ha segnato 12 punti tirando col 50% dal campo. Merita una menzione, parlando di cestisti della Virtus Bologna, anche Alessandro Pajola e il grande apporto che dà in difesa.

In netta difficoltà, invece, gli esordienti Davide Moretti e Tommaso Baldasso. Il primo, in particolar modo, ha faticato davvero tanto, ma gli va dato il merito di aver messo una tripla che, a conti fatti, ha avuto la sua importanza nell’economia di un match vinto dall’Italia per appena quattro punti. Spostando, invece, il focus su un ormai veterano della nazionale italiana, quale Amedeo della Valle, dobbiamo far notare che la guardia piemontese, benché un po’ spuntata dal punto di vista realizzativo, che comunque non è mai stata la specialità della casa, ha saputo giocare un ruolo importante nel trionfo azzurro smazzando ben cinque assist.

Credit: Ciamillo