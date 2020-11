Basket, Qualificazioni Europei 2022: i convocati dell’Italia per Macedonia del Nord e Russia. 5 esordienti per Sacchetti

Sono stati diramati i dodici convocati per le due sfide dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2022. Gli azzurri affronteranno nella “bolla” di Tallinn la Macedonia del Nord (sabato 28 novembre) e la Russia (lunedì 30). La nazionale è già qualificata per Eurobasket, visto che è uno dei paesi ospitanti della prima fase della manifestazione continentale e dunque gioca le qualificazioni fuori classifica.

Nei dodici scelti da Meo Sacchetti ci sono cinque esordienti: Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Il capitano sarà Amedeo Della Valle, mentre il CT azzurro ha deciso di non convocare Leonardo Candi e Giordano Bortolani (scelta tecnica), Michele Ruzzier (infortunio alla caviglia) e Leonardo Totè (indisposizione).

Queste le parole del CT azzurro: “Questi ragazzi mi hanno lanciato un messaggio e io l’ho recepito. Sono abituato a vedere tutti loro in campionato ma volevo vederli in questo ambiente e con questa Maglia. In questi pochi allenamenti prima della partenza per la “bolla” mi è piaciuto l’atteggiamento e la voglia di guadagnarsi un posto da parte di tutti nonostante le fatiche con i club. In diversi avranno la possibilità di debuttare in Azzurro e ciò che più desidero è che si ricrei quello spirito visto a febbraio scorso, quando oltre alle vittorie c’è stata una partecipazione e un coinvolgimento incredibile anche da parte di chi ci ha visto. Andiamo a Tallinn per giocarcela perché quando si indossa la canotta della Nazionale ogni partita conta”.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

#00 Amedeo Della Valle (1993, 196, G, Buducnost Voli – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P/G, Virtus Roma)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

Credit: Ciamillo