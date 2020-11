Basket, NBA: i Toronto Raptors si trasferiranno temporaneamente a Tampa, in Florida

Il Canada ha vietato i viaggi dall’interno dei propri confini verso gli Stati Uniti. E per i Toronto Raptors questo è un danno, dal momento che, in questo modo, non potrebbero giocare alcuna partita in NBA nella prossima stagione. La soluzione, però, è stata studiata con largo anticipo e ufficializzata poche ore fa dal GM Masai Ujiri.

Fino a quando la situazione del Covid-19 sarà quella attuale, la franchigia che ha vinto il titolo nel 2019 dovrà iniziare la stagione a Tampa, in Florida. Una mossa sofferta, ma necessaria per poter dare una forma all’annata. Il motto resterà sempre We The North, anche se di nord in questo momento c’è poco, dato che con questo stato delle cose i Raptors saranno geograficamente tra le squadre più a sud della NBA.

Loading...

Loading...

L’annuncio di Masai Ujiri è stato riportato da Josh Lewenberg, reporter per TSN Sports e particolarmente vicino alle vicende dei Raptors. La franchigia avrebbe considerato parecchie altre opzioni oltre a quella della Florida, ma sarebbe stato dei giocatori il parere decisivo per la scelta finale.

Statement from Raptors president Masai Ujiri: pic.twitter.com/SuZWVxD3HL — Josh Lewenberg (@JLew1050) November 20, 2020

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse