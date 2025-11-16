NBA, i risultati della notte (16 novembre): vincono Thunder e Nuggets, i Lakers battono i Milwaukee Bucks

La stagione NBA non si ferma e nella notte le squadre sono scese nuovamente in campo per affrontare un nuovo turno. I ritmi forsennati dell’inizio stanno condizionando le prestazioni dei team, ancora in fase di crescita. Nella nottata italiana si sono disputati cinque match, andiamo a riepilogarne risultati e migliori prestazione.

Il programma si è aperto con la vittoria esterna degli Oklahoma City Thunder (13-1) che sconfiggono gli Charlotte Hornets (4-9) con il punteggio di 96-109. Primo tempo equilibratissimo con undici pareggi, gli Hornets vanno davanti (+6) ma OKC recupera è sorpassa all’intervallo. Terzo quarto decisivo, parziale di 16-1 per i Thunder e fuga della vittoria. Decisivo Gilgeous-Alexander con 33 punti, 18 dei quali segnati nel primo tempo.

Successo in trasferta anche per i Toronto Raptors (8-5) che, ad Indiana, battono i Pacers (1-12) per 111-129. Per i Raptors è la quinta vittoria consecutiva in trasferta mentre Indiana rimane il fanalino di coda ad Est, complici anche gli infortuni. Canadesi che mandano sette giocatori in doppia cifra e costruiscono pian piano il loro vantaggio. Inutili i 30 punti di Siakam top scorer del match.

A Milwaukee arriva la vittoria dei Los Angeles Lakers (10-4) che sconfiggono nettamente i Bucks (8-6) con il punteggio di 95-119. Lakers subito in vantaggio di 12 nel primo quarto con i Bucks in difficoltà soprattutto dall’arco (3-12). Nel secondo quarto gli uomini dell’assente Lebron fanno il vuoto portandosi in vantaggio per 65-34. Inutile il parziale di 20-5 aperto da Milwaukee nella ripresa. Doncic chiude con 41 punti, Antetokounmpo in doppia doppia da 32 punti e 10 rimbalzi.

Successo anche dei Denver Nuggets (10-2) che battono fuori casa i Minnesota Timberwolves (8-5) per 112-123. Settima vittoria consecutiva per i Nuggets, ulteriori informazioni non sono state fornite a causa di un problema al programma di registrazione delle statistiche NBA. Ieri invece, nella partita delle 23 italiane i Cleveland Cavaliers (9-5) hanno sconfitto i Memphis Grizzlies (4-10) per 108-100. Decisivo il parziale di 17-2 messo a segno nel quarto finale dai CAVS, dopo che Memphis era stata avanti in tutti e tre le frazioni precedenti. Chiude con 30 punti Donovan Mitchell, top scorer del match.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies 108-100

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder 96-109

Indiana Pacers-Toronto Raptors 111-129

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers 95-119

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 112-123