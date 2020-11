Basket, NBA: All Star Game, nel 2021 niente Indianapolis, che lo avrà nel 2024. Ancora incerti i piani per il prossimo anno

L’All Star Game 2021 non si terrà più a Indianapolis. La partita delle stelle, e con essa l’intero weekend connesso, previsti alla Bankers Life Fieldhouse, casa degli Indiana Pacers, dal 12 al 14 febbraio, dovranno ora trovare, ammesso che sia possibile, un’altra collocazione (il comunicato congiunto di lega e franchigia afferma che “i piani per il 2021 saranno resi noti in data successiva“).

Indianapolis avrà il suo weekend nel 2024, dal 16 al 18 febbraio, andando così a seguire le edizioni di Cleveland nel 2022 e di Salt Lake City nel 2023. A bloccare la chance di Indianapolis di ospitare l’evento già nel prossimo anno sono le condizioni attuali di salute pubblica (altrimenti note come pandemia di Covid-19).

Adam Silver, il Commissioner della NBA, ha dichiarato: “Pur se siamo dispiaciuti che l’All Star Game NBA non si terrà a Indianapolis nel 2021, guardiamo avanti al fatto che i Pacers e la città ospiteranno la partita e gli eventi collaterali nel 2024. Ringrazio Herb Simon, Steve Simon, Rick Fuson e l’intera organizzazione dei Pacers, al pari del comitato organizzatore dell’All Star Weekend 2021 e la comunità di Indianapolis per aver lavorato con noi al fine di riprogrammare le attività collegate“.

Così il proprietario dei Pacers, Herb Simon: “Siamo entusiasti per il fatto di dare a Indianapolis la miglior esperienza All Star possibile nel 2024. Gli sforzi di tanti dell’Indiana per prepararsi all’edizione di quest’anno ci hanno fatto portare avanti per il gran lavoro in arrivo, e siamo molto grati alla NBA per aver riconosciuto ancora una volta Indianapolis come una città che offre eventi di classe mondiale“.

Foto: LaPresse