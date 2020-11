Volley femminile, Serie A1: Monza e Scandicci vincono i recuperi. Le brianzole agganciano Novara al 2° posto

Oggi pomeriggio si sono giocati due recuperi della decima giornata della Serie A1 di volley femminile. I due incontri erano stati rinviati a loro tempo a causa delle troppe positività al Covid-19 all’interno dei gruppi squadra.

Monza ha sconfitto a domicilio Trento con un secco 3-0 (25-18; 25-18; 25-23), infila la sesta vittoria consecutiva e aggancia Novara al secondo posto, con 25 punti all’attivo (ma le piemontesi hanno giocato una partita in meno). Girone d’andata davvero spettacolare per le brianzole, che stanno andando ben oltre le aspettative della vigilia e hanno espugnato il campo delle neopromosse dolimitiche, ora settime in classifica e con ancora due incontri da recuperare. A trascinare le rosablù sono state soprattutto l’opposto Lise Van Hecke (14 punti, 3 aces) e la schiacciatrice Flo Meijners (10, muri, 2 aces), da segnalare anche le buone prove di Hanna Orthmann (8) e Anna Danesi (7). Alle padrone di casa non sono bastate Vittoria Piani (14 punti) e Giulia Melli (11).

Scandicci ha risposto a Monza battendo Cuneo con un netto 3-0 (25-13; 25-10; 25-17) tra le mura amiche. Le toscane restano così in quarta posizione, a una lunghezza di distacco dalle brianzole, ma con una partita da recuperare per concludere il girone d’andata. Tutto estremamente facile per le padrone di casa contro le spuntate piemontesi, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e ora none in classifica con appena tre punti di margine sulla zona retrocessione. A mettersi in evidenza sono state le attaccanti Magdalena Stysiak (12 punti, 3 muri) ed Elena Pietrini (12) dirette da Ofelia Malinov, mentre tra le ospiti la migliore è stata Erblira Bici (13 punti).

Foto LM-LPS/Lisa Guglielmi