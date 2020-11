Basket, Milano recupera Vladimir Micov per la sfida contro Valencia in Eurolega

L’Olimpia Milano si appresta ad affrontare Valencia in un match valido per l’Eurolega di basket. Venerdì 6 novembre i meneghini incroceranno la compagine spagnola, al grande ritorno sul palcoscenico continentale dopo due settimane di stop forzato a causa delle troppe positività al Covid-19 delle formazioni avversarie.

L’allenatore Ettore Messina ha confermato che potrà contare nuovamente su Vladimir Micov: “Torniamo, dopo tre settimane di stop, a giocare una partita di EuroLeague e già questo è bello. Purtroppo, le assenze di Delaney, Punter e Moraschini sono per noi molto pesanti perché Valencia, che è autorevole candidata ai playoff, è una squadra che gioca una difesa molto aggressiva e impone ritmi alti. Recuperiamo Vladimir Micov, che per noi è un giocatore molto importante e con la sua intelligenza ci permetterà di ampliare le rotazioni. Mi aspetto una partita molto divertente, giocata ad alti ritmi, perché Valencia è una squadra veloce e con tanto talento da utilizzare sul campo. Per quanto riguarda noi, torniamo a giocare in EuroLeague dopo due settimane di stop, è già una buona notizia. Ci faremo trovare pronti a competere”.

Micov era fuori da un mese abbondante, ovvero da quando Milano vinse la Supercoppa Italiana. Si tratta di uno dei tre uomini mancanti del quintetto base insieme a Kevin Punter e Malcolm Delaney. Contestualmente Valencia dovrà fare a meno del 23enne Vanja Marinkovic, il quale ha subito un infortunio alla spalla nel corso di una allenamento.

