Basket: Marco Belinelli-Virtus Bologna, triennale in arrivo con la società che l’ha lanciato in Serie A

La notizia la riporta la Gazzetta dello Sport: Marco Belinelli e la Virtus Bologna avrebbero stretto un accordo per il ritorno in Italia del giocatore di San Giovanni in Persiceto dopo 13 anni di NBA. Il tutto avrebbe dei contorni romantici, ove il triennale venisse confermato dalla società stessa nelle prossime ore o nei prossimi giorni, in quanto proprio il club bianconero è quello in cui Belinelli ha esordito nel massimo campionato.

Proprio negli scorsi giorni Belinelli aveva fatto visita in Italia, ma a Roma, per andare a rappresentare la NBA con altri quattro suoi colleghi di fronte a Papa Francesco, assieme ad alcuni membri della NBPA, l’associazione giocatori. Dalla lega professionistica americana, però, non era giunta alcuna offerta significativa nei suoi confronti, e questo avrebbe rafforzato ancor più la via italiana.

Belinelli ha esordito in A con la maglia delle V nere, nella stagione 2002-2003, ma le conseguenze del lodo Becirovic, con la Virtus finita nelle serie minori, lo hanno portato sull’altra sponda di Bologna, alla Fortitudo, dove ha iniziato a mostrare quei numeri che lo hanno portato all’essere scelto con la diciottesima chiamata al draft 2007 dai Golden State Warriors. Nel suo cammino figura anche l’anello conquistato nel 2014 contro i San Antonio Spurs (4-1 contro i Miami Heat nelle Finals).

Credit: Ciamillo