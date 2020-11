Basket, l’Eurolega chiarisce i rinvii delle partite di Milano: “Falsi positivi tra le fila dell’Olimpia”

Una settimana molto particolare quella che ha vissuto l’Olimpia Milano. Lunedì scorso la società lombarda ha dichiarato la sospensione di tutte le attività del gruppo squadra a causa della positività di numerosi giocatori e quella decisione ha praticamente portato al rinvio delle due sfide di Eurolega contro Zenit e Khimki, ma non a quella di campionato contro l’Acqua San Bernardo Cantù, vinta poi ieri da Rodriguez e compagni.

Per spiegare i motivi di un così breve ritorno in campo di Milano è intervenuta la stessa Eurolega in un proprio comunicato. L’organizzazione della principale manifestazione continentale per club ha fatto presente che all’interno dell’Olimpia ci sono stati dei casi definiti “falsi positivi”.

La prima tornata di tamponi aveva riscontrato la positività di molti giocatori, ma tutti asintomatici. Spiega la stessa Eurolega che il medico dell’Olimpia e anche quello dell’Euroleague hanno avuto qualche dubbio e dunque i giocatori sono stati sottoposti ad ulteriori tamponi. “Nel caso in cui un club riceve un risultato del test falso o dubbio positivo, l’individuo verrà ritestato nei due giorni successivi. Se il secondo ed il terzo tampone risulteranno negativi entrambi, allora l’individuo sarà considerato negativo”.

Ecco spiegato il motivo per cui Milano ha dovuto saltare le due sfide in Russia e poi ha potuto giocare, praticamente a rango completo, il match di campionato contro Cantù.

