Basket: la LBA smentisce cambiamenti per la Serie A 2020-2021

Nelle ultime settimane erano circolate molte voci sulla Serie A di basket. Da un possibile cambio del format, fino ad un blocco delle retrocessioni. Supposizioni, proposte, idee, tutte maturate in un periodo sicuramente complicato per tutto lo sport italiano ed in particolare per la pallacanestro, con le squadre che sono certamente in difficoltà.

Inoltre la pandemia non dà certezze sullo svolgimento regolare di tutte le partite, con una possibile rivoluzione della stagione regolare e dei playoff. La LBA, il massimo organo che gestisce il campionato, però, ha voluto smentire tutte queste notizie, prendendo una posizione molto chiara e forte. Il campionato resta così e non ci sarà alcun blocco delle retrocessioni i punti principali esposti oggi dalla Legabasket.

Questo il comunicato della LBA: “In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione, la Lega Basket smentisce categoricamente che sia allo studio una qualsiasi ipotesi riguardo a un cambio del format della competizione o dei playoffs, o di un possibile blocco delle retrocessioni, né sul numero di squadre partecipanti alla Serie A nella prossima stagione. Ricorda che solo l’Assemblea è competente a valutare questi temi e che spetta alla FIP ogni decisione conseguente”.

